"El Poder Judicial sirvió para consolidar ciertas minorías privilegiadas", lanzó el juez Ramos Padilla

-En algún momento, la política en Argentina tenía las cosas, al menos, un poco más claras. Tal vez, porque era más reciente. Como hecho significativo, hubo el levantamiento de Campo de Mayo en Semana Santa y todos los políticos y la sociedad en su conjunto fueron a la plaza a defender a la Democracia y los valores. Hoy no tenemos tan vivo lo que fue la dictadura en el país. Los jóvenes, tal vez, no lo ven de la misma manera y se ven influenciados por el discurso hegemónico que aleja las culpas, todo ello, potenciado por el dolor que ha formado la pandemia (de covid-19). Es necesario darnos debates sinceros y democráticos, y no simplificaciones diciendo “la responsabilidad es de los Mapuches” o “la responsabilidad es del grupo político contrario”.