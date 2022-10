Internas en el Gobierno: Tolosa Paz se refirió a las críticas de Emilio Pérsico por el bono a indigentes

“La verdad es que no lo comparto. A mí me parece que lo que tiene que hacer el movimiento Evita y cada uno de los compañeros es ponerse rápidamente a hacer la búsqueda activa para poder acompañar a los compañeros del territorio que trabajaron al rayo del sol toda la vida y que su salud está complicada (...) Ahora, a la población económicamente activa y a la juventud no tengo otra vocación que trabajar para que tengan trabajo”, señaló la funcionaria de Alberto Fernández.