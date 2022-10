Timoteo Navarro: retratos del suburbano con el óleo y la espátula

Todo está puesto en función de la expresión. La serie de los charcos es, seguramente, una de sus producciones más llamativas, más vigorosa. Con empastes y mucha materia crea texturas táctiles y no solo visuales (la tentación de tocar esos barros, esos colores, no es menor). Sabe que los pinceles no son suficientes para crear esa realidad: los trapos y las espátulas se convierten en objetos obligados en su mesa de trabajo, recurre a ellos para crear sus innovaciones.