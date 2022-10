La ex interventora de la AFI confirma el espionaje a Carrió

Las declaraciones de Caamaño se realizan a raíz de los dichos de la ex legisladora, que el sábado pasado, en el programa televisivo conducido por Mirtha Legrand, contó que fue espiada durante el gobierno del ex presidente. Cabe recordar que el diputado Facundo Manes, miembro de JxC, fue quien “destapó la olla” al afirmar en la TV que “hubo operadores que manejaban la Justicia y también evidencia que deja en claro que espió a gente de su propio Gobierno”. Indicó que el ex presidente tenía “que reflexionar”, porque en su gobierno hubo “populismo institucional”. Así desató la polémica y una lluvia de respuestas de dirigentes del PRO y de la Coalición, y h asta se festejó hasta en la Casa Rosada.