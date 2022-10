El duro pronóstico de "Lilita" Carrió por la inflación: "Esto no tiene salida"

Expresó luego que "algunos no saben si van a poder sembrar la cosecha gruesa, que es la que trae los dólares de marzo". "En las condiciones de hoy, no hay para sembrar de la cosecha gruesa. Esto por lo menos en la mitad del país. Entonces no va a haber esa liquidación. No hay negocio posible. Y los que retienen soja, no van a liquidar porque con tantos tipos de cambio prefieren esperar”, señaló.