Alfaro: en noviembre lanzará su candidatura a gobernador

El fin de semana pasado se conoció que Germán Alfaro se había reunido con el diputado nacional radical, Roberto Sánchez. “Me dio mucha risa que opinen de esta reunión personas que no estuvieron pero sí, le hice una propuesta de ir a internas porque no tenía otro camino. Fue una reunión muy positiva con Roberto porque coincidimos en que sentimos sobre nuestras espaldas la carga de la responsabilidad que nos dieron los tucumanos. Roberto me contó que en la calle le dicen: ‘únanse’; lo mismo que me dicen a mí. Roberto me llamó porque sabía que yo iba a Buenos Aires y me pidió que nos reunamos solos, algo que me pareció muy positivo porque es la primera vez que nos reunimos así. Lo vi presionado por el partido Radical, con esa presión de partido grande, de intereses particulares y creo que es lo que él siente. Me animaría a decir que hay muchos que quieren usar a Roberto Sánchez para conseguir sus objetivos e intereses personales”.