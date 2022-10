Cartas de lectores II: 40.000 números de LA GACETA

Corría la década del 40 del siglo pasado; yo era niña que asistía a la primaria en la escuela Normal mixta Juan Bautista Alberdi. Cada vez que llegaba de la misma, escuchaba mis padres hablar de la Segunda Guerra Mundial; ah, porque el diario LA GACETA era infaltable. También escuchaba las noticias por las radios LV 7 y LV 12 porque LW3 llegó después. Yo soy tercera generación de lectores de este prestigioso diario en papel y unos sobrinos míos que residen en Georgia (Estados Unidos) lo leen diariamente a través de You Tube por cuarta generación. Es que LA GACETA es testigo privilegiado del mundo contemporáneo. Voy a tratar de resumir en pocas palabras algunos de los más importantes acontecimientos que nos informa LA GACETA; si no, necesitaría más de 1.000 palabras. A mediados de la década del 40, la llegada a la presidencia del entonces coronel (luego general) Juan Domingo Perón. Corría la década del 50, la muerte de María Eva Duarte de Perón, uno de los velatorios más importantes del mundo, donde sentí por primera vez las sirenas de LA GACETA. La caída y derrocamiento del presidente Perón y sus consecuencias. Década de 60: la entrega del poder del presidente Arturo Frondizi a su vice, el doctor Guido. El asesinato del presidente de los Estados Unidos, John Kennedy. La llegada al poder del general Juan Carlos Onganía; el cierre de los ingenios de Tucumán. La conmemoración de los 150 años de la Declaración de la Independencia argentina. Década del 70: el retorno del general Perón de su exilio, su posterior presidencia y muerte, el traspaso de poder a su tercera esposa, María Estela Martínez, su derrocamiento y todo lo que se vivió por las juntas militares. El júbilo del mundial 78. Década de los 80: guerra de las Malvinas; vuelta a la democracia. Década del 90: la década menemista con la entrega del poder al doctor Fernando de la Rúa, que resignó el mismo sin terminar su mandato en la primera década del siglo XXI, con una sucesión de presidentes interinos a la llegada de los Kirchner. 2015: llegada al poder del presidente Mauricio Macri y 2019, Alberto Fernández hasta nuestros días. Tampoco puedo dejar de comentar la noticia que conmovió al mundo, la llegada del hombre a la Luna; la caída del mundo de Berlín, el accidente que le costó la vida a la princesa Lady Di. Los velatorios de los famosos que son innumerables; entre ellos el de Diego Armando Maradona; el más reciente, el de la reina Isabel II de Inglaterra. La caída de las torres gemelas en EEUU, al comenzar el nuevo milenio y después de dos décadas, la pandemia de Covid-19 que asoló a los cinco continentes. ¿Pero cómo no voy a mencionar como tucumana cuando hace décadas el tren que venía de Retiro (Buenos Aires) arremetió sobre la estación Central Argentino y se detuvo en medio de la calle Corrientes frente a la plaza Alberdi? También la conmemoración del Bicentenario. Leo el diario desde mi adolescencia, mi canillita (segunda generación) me lo tira todos los días en el garaje; mi amigo me dice que lo lea a través de la computadora pero a mí me gusta ir y venir con sus hojas; disfruto repasando la información, es una tradición; me gusta tocarlo, es una necesidad de informarme así; es un hábito, una costumbre que se ha arraigado con el correr de mis años. 1.000 felicitaciones por los 40.000 números publicados durante 110 años de LA GACETA.