Coloquio de IDEA: Alberto Fernández agitó la política ante los empresarios

in negar la realidad, el mandatario reconoció que la inflación es un problema que necesita resolución y celebró su descenso paulatino. “La inflación no es un problema que se generó con nosotros, yo asumí en 2019 con 54%”, insistió. Y aclaró que solo controlando la suba de los precios se podrá garantizar una mejor distribución del ingreso. “Controlando la inflación vamos a poder garantizar que los salarios no se diluyan, y así tener una sociedad con mejores ingresos para los que trabajan”, dijo.