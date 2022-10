Polémica en Uruguay: un sacerdote criticó a Tini Stoessel por la letra de sus canciones

“Yo quería nada más que levantar la liebre. No me explico un éxito tan notable de público y que el producto ofrecido sea este. No decir nada y ponerme hablar del Concilio Vaticano Segundo, me parece totalmente anacrónico. Le pido a la santísima virgen que cuide a las niñas, que cuide a los niños, que cuide a los papás, a las mamás”, cerró el descargo contra Tini Stoessel.