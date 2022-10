Coloquio de IDEA: “Si Jeff Bezos hubiera sido argentino, Amazon no existiría”

Luego mencionó la desglobalización. “En 1990 creamos un mundo integrado en la hiperglobalización que funcionó muy bien con el just in time como bandera. Pero empezó a colapsar por crisis 2007 y las cosas empeoran en 2016, cuando Estados Unidos contrató un presidente de color naranja [por Donald Trump]. Luego vino el covid y mostró que el sistema era frágil y los confinamientos pararon las cadenas de producción. Entonces hoy las grandes empresas buscan diversificar y pasaron del just in time al just in case”, explicó, y mencionó el ejemplo de Estados Unidos, que hoy busca volver a llevar las fábricas de chips a su país.