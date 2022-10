"Dólar Qatar": un plan que desnuda la crisis de confianza

Según el analista bursátil, Christian Buteler, a nadie debe sorprender que los dólares informal y financieros tiendan a buscar el nuevo valor de referencia que les deja el dólar Qatar. Por caso, remarca, el paralelo “va a ir acortando la brecha con el dólar tarjeta hasta que lo supere y se va a quedar arriba, podrá tardar una o dos semanas, no creo que mucho más”. En ese sentido, el experto manifiesta que “siempre pasó eso, porque no es lógico que un dólar totalmente libre, sin ningún tipo de control por parte del Estado, sea inferior al dólar controlado que tiene que ser comprado con plata en blanca”. Para él, el problema no está en los dólares que salen, sino en los que no ingresan por tantas regulaciones y cepos.