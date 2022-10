Paris Hilton contó que fue abusada sexualmente en una escuela secundaria

Como si se tratara de una prisión, según Hilton, cuando descubrieron que no estaba tomando sus medicamentos la pusieron en aislamiento. “Hacían que la gente se quitara la ropa y entrara allí durante unas 20 horas. Me sentí como si me estuviera volviendo loca. Alguien estaba en la otra habitación, había como una camisa de fuerza. Me estaba congelando, me estaba muriendo de hambre, estaba sola. Tenía miedo”.