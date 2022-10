Causa Vialidad: solicitan la absolución de Báez

“No existió ninguna administración fraudulenta, no existió tampoco ningún perjuicio al Estado, la hipótesis de los fiscales no solamente resultó falsa sino contraria a las leyes de la ciencia y la lógica, y especialmente a la prueba de este debate”. “Se probó los kilómetros y kilómetros de rutas construidas; jamás se pagó algo que no se hubiese hecho. Al no existir administración fraudulenta, mucho menos puede existir una asociación ilícita”, indicó. En ese marco, reiteró que la acusación a Báez “es inexistente” y que se “violenta el debido proceso”.