Luego de 806 días, no hubo casos de covid

El ministro además aseguró que la llegada de las vacunas, los últimos días de 2020, “fueron la esperanza hecha realidad”. “Era enfermarnos todos y varias veces con el riesgo de muerte o esperar las vacunas para que la pandemia terminara. La vacuna es la herramienta que salva vidas. No evita que nos enfermemos, pero sí que la enfermedad se torne grave. Hoy tenemos altísimos porcentajes de la población vacunada. Aún queda gente sin ponerse la cuarta dosis, pero casi todos tienen la tercera, lo que genera mayor inmunidad. Igualmente la cuarta dosis es necesaria. Siempre hay que tener en cuenta que el virus no se hizo más débil, nosotros nos hicimos más fuertes”. En ese sentido, opinó que el año que viene seguramente la vacuna pasará a formar parte del calendario nacional, y que se colocaría junto con la antigripal. “Lo más probable es que sea para mayores de 50 años, personas con enfermedades de base, personal de salud, pero siempre va a depender de la cantidad de casos que haya en la región”, agregó. “Los organismos internacionales deben determinar cuándo termina la pandemia, pero estamos cerca. Repito, tener 0 casos en un día es una gran noticia, pero no nos puede hacer olvidar lo mal que la pasamos y agradecer a quienes trabajaron para cuidarnos”, finalizó.