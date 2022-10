Lionel Messi: el Mundial es su obsesión

“Está bueno bajar un poco los decibeles. Que vamos a competir, que vamos a pelearle de igual a igual a cualquiera, pero no nos creamos ya que somos campeones. Porque somos así, ya nos creemos los mejores de todo y que vamos a pasar por encima al que venga y no es así. Hay que ir de a poco. Hay que ganar el primer partido. Más allá de que podamos decir que nos tocó un rival accesible, es el primer partido de un Mundial y quieras o no esos nervios o ansiedad no sabés cómo lo va a manejar cada uno. Va a estar lleno de argentinos, que eso puede hacer que juegues acelerado”, agregó.