Neumáticos: los argentinos pagan más que otros países por la misma rueda

Para medidas más grandes la diferencia se agudiza: con precios argentinos que escalan a $ 200.000 (US$ 1307 oficiales o US$ 701 al blue) y llegan a $ 500.000 (US$ 3267 o US$ 1754), los valores uruguayos se mantienen por debajo de los US$ 1000. Un ejemplo claro de esta diferencia puede observarse comparando los valores de una cubierta Michelin Pilot Sport 275/45/20 para SUV: mientras en la Argentina no se consigue por menos de $ 265.000 (US$ 1732 oficiales o US$ 929 al blue), en Uruguay figura por US$ 569.