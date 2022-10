Causa Vialidad: “No había plan criminal en Santa Cruz“, dijo la defensa de Báez

En la misma sintonía que el lunes, Villanueva aseguró que la fiscalía y los peritos oficiales no realizaron bien su trabajo. Ante el Tribunal Oral Federal 2 dijo que el estudio que concluyó que hubo sobreprecios y falta de capacidad de Austral estuvo mal hecho. Afirmó que los fiscales no acreditaron direccionamiento y que basaron su alegato en un informe de un empleado de Javier Iguacel que había sido rechazado como prueba por los propios jueces. “Las obras se hicieron, y se hicieron bien”, dijo Villanueva. Y advirtió que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ignoraron las dos auditorías encargadas por el propio Iguacel, una a técnicos de Vialidad Nacional y otra a una consultora privada, que concluyeron que no hubo irregularidad alguna.