¿Marcelo Gallardo se queda en 2023? La frase del DT que ilusiona a River

"A nosotros, desde este lugar, también nos deja una enseñanza (lo que pasó en el año). No encontrar el éxito deseado me deja un aprendizaje y es mucho más importante que cuando estamos en la vorágine del éxito. Y yo aprendí mucho este año, en los errores y en las equivocaciones. Eso me hace todavía una persona con más deseo de aprender", indicó. Esa última oración es la que aumentó las esperanzas en todo el Mundo River.