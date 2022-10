El goleador dice adiós

Dejó su huella por todos los equipos que pasó. Convirtió goles en el seleccionado argentino, River, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea e Inter de Miami. Gonzalo Higuaín anunció que a fin de año se retirará del fútbol profesional, cuando finalice el certamen de la MLS en Estados Unidos.

“Es el momento de comunicarles una noticia que desde un tiempo atrás vengo procesando, analizando y preparándome para esta decisión. Llegó el día de decirle adiós al fútbol, una profesión que tanto me dio y del cual me siento un privilegiado de haberla vivido con sus momentos buenos y no tan buenos”, afirmó el “Pipita”, que leyó un comunicado en la sala de prensa del Inter Miami, equipo en el que milita actualmente. “Me duele en el alma, pero es momento de empezar otras aventuras y disfrutar más de mi familia”, agregó.

Al Inter Miami le quedan dos partidos para finalizar la temporada regular de la MLS y está peleando por acceder a los octavos de final y de esa forma jugar los playoffs en busca del título. Mañana enfrentará a Orlando City y el domingo a Montreal. Después de ese encuentro, quedará definido si la carrera del delantero surgido en River se extiende unos partidos más o no. “La decisión no fue de un día para el otro. Hace tres o cuatro meses se lo comuniqué al club, pero ya lo tenía pensado desde hace varios años. A Estados Unidos vine para disfrutar y este es uno de los mejores momentos de mi carrera. Me devolvieron las ganas de jugar”, explicó el centrodelantero que con la camiseta del seleccionado argentino convirtió 32 goles en 75 partidos.

Con respecto a la chance de clasificar a los playoffs de la MLS y de pelear por el título, Higuaín fue contundente. “Mi motivación más grande ahora es poder ayudar a mis compañeros. Sería el regalo más lindo que podría tener como futbolista. El de retirarme campeón con ellos, como me merezco”, indicó Higuaín, que lleva convertidos 25 goles en 65 partidos con su actual club. En la presente temporada marcó 12 tantos en 26 encuentros.

“Lo más importante no son los trofeos ni los goles, sino los valores. Quiero que me recuerden como persona y no como jugador. Lo que más me llevo es haber crecido y aprendido. Nunca me di por vencido pese a los malos momentos y esta es la clave para triunfar”, señaló el atacante, que estuvo entre 2008 y 2013 en Real Madrid, donde convirtió 121 goles en 264 presentaciones.

“Viví muchos años en el alto rendimiento, donde todo está cada vez más tóxico. Hay muchas presiones y cosas que no quiero en el corto plazo”, concluyó Higuaín.