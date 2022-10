Tucumán, sus glorias, sus penas y sus protagonistas, a través de 40.000 ediciones de LA GACETA

Visto así no más, el número 40.000 puede no decir mucho. Posiblemente haya quienes digan que es abultado y otros que opinen lo contrario. Porque todo va a depender de con qué se lo compare. Lo concreto es que así, pelado, es sólo un guarismo. La percepción seguramente cambiará si a ese significante numérico le empezamos a inyectar sentido, si empezamos a bucear en todos los mundos que pueden abrirse detrás de lo que, a simple vista, parece una cifra vacía. Porque no lo es, al menos en el caso de Tucumán y de LA GACETA.