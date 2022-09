¿Qué madre o qué padre no persigue el objetivo de que su hijo sea feliz? Que se desenvuelva en la escuela y luego en la vida con fortaleza, confianza y seguridad. Pero, ¿qué determina esas cualidades? ¿Cómo debe ser la educación? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? “No me canso de insistir en que los adultos deben dejar que los chicos se equivoquen; obviamente, cuando no haya consecuencias serias. ¡Dejen que aprendan a pensar y que pierdan el miedo al error! Este punto es fundamental porque los prepara para el colegio primario y para la adolescencia cuando, todavía inmaduros, andan por el mundo tomando decisiones”, contesta la psicóloga especializada en crianza Maritchu Seitún.