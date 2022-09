Señales alentadoras para Los Pumas

El cierre del Rugby Championship no fue el que Los Pumas querían, pero sí el que cabía esperar a la luz de lo visto una semana antes en cancha de Independiente: el seleccionado argentino volvió a caer a manos de Sudáfrica (38-21), esta vez en Durban, en lo que no obstante fue una clausura de torneo con gusto bastante agradable si se tienen en cuenta algunas cosas. Si bien es cierto que los triunfos sobre Australia en San Juan y sobre Nueva Zelanda en Christchurch habían encolumnado a Los Pumas por primera vez al frente de las posiciones y encendido la ilusión de una posible consagración, tampoco hay que menospreciar los aspectos positivos que mostró el equipo argentino en estas seis presentaciones contra los titanes del Hemisferio Sur. El balance no debe ajustarse solo a los resultados, sean buenos o malos.