El Senado aprobó llevar a 15 los integrantes de la Corte

Y luego remarcó: “creo que el pecado original de este proyecto es la falta de consensos. Y eso es fundamental, porque el momento actual, el contexto que vivimos no se condice con el tema que estamos tratando”. Y en este sentido, recordó que el proyecto del 2006 de reducción de la Corte fue defendido por el ex presidente Néstor Kirchner y la actual vicepresidenta: “yo creo que no es el mejor homenaje que le podríamos hacer al ex presidente Kirchner, quien fue, junto con la vicepresidenta, con uñas y dientes y mucha vehemencia apoyaba que la Corte tenga 5 miembros, y no 9 como estaba hasta entonces. Pero ahora, el mismo sector dice lo contrario. Y a diferencia de 2006, había consenso y debates, se escucharon todas las voces”.