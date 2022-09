Gobernadores, los primeros en resistir el ajuste de Massa

Fue el chaqueño Jorge Capitanich, uno de los gobernadores preferidos de Cristina para suceder a Fernández si ella no fuere candidata, quien puso los puntos sobre las íes al difundir las cosas que le exigen a Massa, en nombre del Presupuesto que hoy ingresa al Congreso. Allí, hay solicitudes concretas (subsidios al transporte, sostener el plan de obras públicas, tratamiento diferencial de los subsidios energéticos, un fondo para transformar los planes en empleo formal, etc.) y otras que son apenas expresiones deseos que tienen el mismo objetivo: hacerle sentir al ministro que los votos los ponen ellos. Al reclamar explícitamente no ser considerados como los últimos orejones del tarro, lo que hicieron los gobernadores fue lisa y llanamente pronunciarse en contra del ajuste, al menos de un ajuste que los incluya a ellos.