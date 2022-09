ATEP: continúa el conflicto

“Trataron de hacer trampa dictando una resolución y presentándola ante un juez. Plantearon una impugnación fuera de término. No hay sentencia, el Ministerio ya ha dado la certificación de autoridades. Están usurpando un lugar que no les corresponde”, enfatizó el abogado Raúl Moreno. Brito añadió: “las elecciones fueron limpias. La Comisión Directiva determinará cuáles son los pasos a seguir respecto de esta vergonzosa actuación del señor Toledo y quienes lo secundan. Si tenemos que ir a la Justicia Penal, lo haremos. Si tenemos que expulsarlo del gremio, también”. “Hemos seguido la vía legal del desalojo y esperamos que a la brevedad podamos adquirir la plenitud de toda nuestra función”, agregó. Según Brito, no habrá nuevas elecciones en ATEP.