La Nación buscará que la Justicia anule la renegociación de Autopistas del Sol y Grupo Concesionario del Oeste

A raiz de ello, la Dirección Nacional de Vialidad -dependiente del Ministerio de Obras Públicas- presentará ante la Justicia una acción de lesividad para que se declaren nulos los decretos 607 y 608 firmados durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, que ratificaron acuerdos de renegociación y tienen por objeto reconocer y cancelar una deuda bruta por parte del Estado nacional de poco más de U$S 813 millones (U$S 540,5 millones para AUSOL y U$S 272,6 millones para GCO).