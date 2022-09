"Lali" Espósito sorprendió a sus fanáticos con una gran noticia

"Escuchen una cosa, manga de locas, locos, sacados, sacades... ¡Ay no, pará!", comenzó el video de "Lali" que tuvo que frenar porque no podía contener la alegría. "Amigos, escuchen una cosa. Me pongo esta remera que nos representa a todes, para anunciarles que gracias a ustedes y a todo el amor que le dieron y que le están dando al Disciplina Tour, lo que tengo para anunciarles es que, porque están absolutamente locos, gracias a ustedes esta fiesta que es el Disciplina Tour ¡Se muda al fucking Estadio de Vélez!", expresó al borde de las lágrimas.