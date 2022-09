Miguel Martín le pone humor a la Fiesta de la Empanada

Colado en el camarín

Martín contó que una vez se coló en los camarines para saludarla a Soledad Pastorutti. “Me hice pasar por el hijo de uno de la organización, Nenucho Díaz. Le tiraba chistes a la Soledad y a la Natalia (Pastorutti), que recién arrancaban. Bien piolitas las dos, las hacía reír. Uno de los milicos que me dejó pasar me dice: ‘¿Qué has tomao, papá?’ Le digo: ‘Algo hemos tomao’. Entonces va y le dice a Nenucho, que era presidente de la entidad organizadora: ‘Ahí está tu hijo haciéndole payasadas a la Soledad y a la hermana. Y parece que ha tomao algo’. ‘¡Cómo que ha tomao!’ Sale enfurecido ‘¿Dónde está mi hijo?’ ‘¿Ése que está ahí no es tu hijo?’ ‘¡No! No lo conozco’. El policía me agarró del cogote y me llevó afuera. Le digo: ‘No me metás en cana porque necesito el certificado de buena conducta’. Me dice: ‘¡Rajá!’”