Incendio en Sauce Yaco: consejos para evitar más fuego

El martes, en Sauce Yacu, en Raco, se produjo un incendio, un lugar al que sólo se puede acceder a pie. La Comuna de Raco trabajó para controlar el fuego, producto de la sequía. Su Guardia Urbana, junto a la Guardia Comunal y personal de Defensa Civil, siguen trabajando para evitar más pérdidas de espacios verdes. La comuna pidió más compromiso y colaboración de los vecinos para cuidar el agua que escasea por las sequías. Recordó a la población aplicar las siguientes medidas preventivas: no quemar pastizales en las cumbres, donde los bomberos no tienen fácil acceso; evitar fumar y arrojar fósforos, colillas o botellas rotas en el suelo ya que pueden ser un medio para generar fuego por la intensidad del sol; no arrojar basura en el campo, especialmente botellas y trozos de vidrio, porque actúan como un incentivo a la producción del fuego. “Evitá encender fuego en época de sequía”, aconsejó.