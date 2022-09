Cambio climático: la Tierra está cerca de sobrepasar cinco puntos de inflexión

Pese a la falta de medidas contundentes, todavía está en manos de la humanidad decidir si se cumplen las ambiciones del Acuerdo de París. Cuando en este pacto se establece el 1,5° se hace referencia a la temperatura media de períodos de 20 años; no a superaciones en un año. No obstante, en el ambiente científico sobrevuela la precaución debido a la existencia de estos procesos mencionados por Gasparri, que no pueden ser controlados y que se sabe que seguirán ocurriendo debido a la retroalimentación.