Justin Bieber y sus polémicos pasos por Argentina

Pero esta no es la primera vez que Justin Bieber sufre contratiempos debido a su enfermedad, ya en junio de este año un desmejoramiento en su salud le impidió seguir con sus conciertos en distintas ciudades de Estados Unidos. A días del show, el propio Justin expresó: “Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar”.