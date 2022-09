La polémica frase de Valeria Mazza: "El hombre es mucho más simple de criar que la mujer"

Además, la modelo confesó: “A mí me educaron para ser ama de casa, para estudiar. Mi madre siempre trabajó. Pero nosotras teníamos que saber cocinar, lavar, planchar, y a mí en mi casa me hacían hacer todo. Yo sé hacer todo eso” y resalta que es exactamente eso lo que intenta inculcarles a sus hijos. “A los chicos siempre les enseñé a lavar, a coser. Saber hacer todo te hace mucho más independiente. No tener para comer rico depender de alguien. Tener que cambiarte la camisa porque se salió el botón y no saber coser. Yo me fui de mi casa muy joven y me sirvió tanto el haber aprendido todas estas cosas en casa, que salí al mundo con 17 años y necesitaba trabajo para poder pagarme las cuentas”, relató.