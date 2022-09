La empresa Tecno Agro Vial pide revocar la decisión que suspende el estacionamiento pago

Al día siguiente, la respuesta de Masaguer subrayó que ya no debía seguir en funcionamiento del Estacionamiento Medido. En efecto, el 1 de septiembre quedó suspendido. Ante esto, en diálogo con LA GACETA, Facundo Lavieri, representante de Tecno Agro Vial, dijo que la firma acatará la decisión judicial. Sin embargo, aclaró que la empresa no comparte la resolución de la Justicia tucumana. "Nos parece que un procedimiento correcto para suspender un sistema como este debería haber sido un amparo o una cautelar, no un proveído -dijo el empresario-. Pero no vamos a caer en desobediencia civil. La vamos a apelar con los mecanismos previstos en la Justicia, mientras tanto tenemos la obligación de suspender el pago del estacionamiento", agregó.