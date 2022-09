Potenciar Trabajo con aumento: cuánto se cobra a partir de septiembre

El cambio de una Unidad de Gestión a otra se puede realizar en cualquier momento del año. El primer requisito es ser titular del programa. Además:



- Estar en estado “Activo” en el programa, es decir, no debés encontrarte suspendido o suspendida por incumplimiento ni por incompatibilidad.



- No podés ser suspendido por incumplimientos en la contraprestación durante el proceso de tu traspaso.



- Una vez convalidado el cambio no podrás solicitar el traspaso a otra UG por el término de 9 meses.