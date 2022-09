San Martín: Lopes, la tiene clarísima

Según su óptica, esa victoria llegó en el momento indicado. Es cierto que, mirando el primer lugar de la tabla de posiciones, el triunfo sólo sirvió para que el “Pirata” no estirara su diferencia. Pero además, la goleada le permitió al “Santo” demostrar que está vivo y que tiene argumentos para soñar con el objetivo; además de consolidarse como único escolta. “Nosotros necesitábamos ganar porque veníamos de un momento algo complicado. Ese tipo de triunfos sirven para agarrar más confianza de cara a lo que se viene en el torneo”, asegura el central que llegó a Bolívar y Pellegrini a principios de 2021 y que ya vistió la camiseta “santa” en 55 oportunidades, en las que recibió 10 amonestaciones y marcó un gol (en la primera fecha de este campeonato contra Temperley). “Hubo partidos como contra Atlanta o Chaco For Ever, en los que habíamos merecido más. Es cierto que no habíamos jugado bien. Pero pese a ello, habíamos generado situaciones para convertir y no lo hicimos. Aún jugando mal, si hubiésemos marcado un gol, la historia habría sido diferente”, agrega el nacido en Lomás de Zamora.