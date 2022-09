Cartas de lectores I: implementación de la ESI

Considero pertinentes las consideraciones de la profesora Susana Montaldo respecto de la ESI (carta “ESI: no nos falta una ley, sino un programa”, 30/08). El concepto de integral para el tratamiento de este sensible tema responde a su misma esencia. No es matemática pura, filosofía, biología o física cuántica. El tratamiento de la ESI abarca aspectos complejos del desarrollo humano. Por lo mismo, se trata de una disciplina a la que los responsables escolares deberán prestarle especial y acurada atención. Según sea su manejo entran en juego decisiones, perspectivas, proyectos vitales e historias futuras de personas, grupos familiares y repercusiones sociales. La ESI bien encarada supera, en esta perspectiva, a la simple ética, las costumbres, las creencias, la salud básica, las ideologías triviales o los banales dogmatismos. Una ESI bien entendida y manejada por docentes capacitados garantiza una formación ciudadana y desarrollo humano también integral del alumnado.