El ruido, un asesino escandaloso en las ciudades

No obstante, Quiroga advierte que la mayoría de nuestras ciudades no ha sabido aprovechar o capitalizar esa ventaja. "Yerba Buena es realmente una gran excepción. Pero cuando uno recorre el centro de San Miguel de Tucumán, en cambio, advierte el déficit. Y en general, la mayoría de las ciudades tucumanas no está preparada o no ha sido concebida para los árboles", plantea.