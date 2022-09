Virus desconocido en Tucumán: ¿Qué se sabe de los contagiados?

El lunes falleció un médico que trabajaba en el área de Terapia Intensiva del sanatorio, y el miércoles un paciente de 45 años, con comorbilidades, que había sido trasladado al Hospital Eva Perón el 21 de agosto. Con respecto a los tres empleados del sanatorio que se encuentran con síntomas, Medina Ruiz explicó que “una de ellas es una auxiliar de farmacia de 40 años y se encuentra hace algunos días internada en un hospital público con un cuadro febril. Se trata de una persona que tiene una neumonía bilateral no grave con requerimiento de oxígeno en estudio. La otra persona es una enfermera de 44 años, que se encuentra en su domicilio y estamos siguiendo su evolución, ya que su clínica no amerita internación. El tercer caso es un enfermero de 30 años con comorbilidades, que ingresó a internación recientemente durante la mañana, comenzó los síntomas alrededor de los mismos días y en la fecha se hizo presente para ser evaluado, momento en el que decidimos internarlo”. El funcionario detalló que estas tres personas tienen como característica clínica la neumonía bilateral y en común el origen del foco, el nexo epidemiológico con los seis pacientes iniciales. El criterio de incorporarlos como pacientes sospechosos al brote en principio parte de la relación laboral con el sanatorio, la neumonía bilateral y que con todos los paneles de estudio aún no se encuentra su etiología. El ministro aseguró que no hay ningún paciente que tenga nexo epidemiológico con los enfermos. De todos modos, aconseja a la población a continuar con los cuidados. “Lo más importante es que si alguien tuvo relación laboral durante esos días con estos pacientes y presenta algún síntoma, se presente en nuestros servicios de guardia y lo informe. Esta situación es impredecible”, afirmó.