Alberto Fernández, sobre el atentado contra Cristina: "es el hecho más grave desde que recuperamos la democracia"

“Convoco a todos y cada uno de los argentinos y argentinas, a todo la dirigencia política y social, a los medios de comunicación y a la sociedad en general a rechazar cualquier forma de violencia. Necesitamos aislar, no convalidar, las palabras descalificadoras, estigmatizantes y ofensivas que solo nos dividen y enfrentan. Me he comunicado con la juez que investiga lo ocurrido y le he solicitado que esclarezca rápidamente las responsabilidades y los hechos. También le he solicitado que asegure la vida del acusado”, añadió.