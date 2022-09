La victimización K como humareda para tapar el ajuste

Ya no importa más si lo que se dice es verdadero o falso, lo que importa es que lo crean los propios para ayudarlos a armar respuestas a cuanto cuestionamiento reciban por derecha o por izquierda. La humareda armada sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, consagrada por la Constitución Nacional de 1994, tiene además un tufillo a venganza política: “como no nos votan, acá les tiro”. Es la secuela de otros disparos del kirchnerismo (los runners, el virus que se desparrama desde la CABA, las plantas y jardines, la autopista del Bajo, etc.) más allá de manotearle la Coparticipación, tema que está en la Corte Suprema.