El futuro de los océanos se decide esta semana

Ante este escenario, Amy Austin -la científica argentina que obtuvo el Premio Internacional L’Oréal-Unesco para Mujeres en la Ciencia- explica a LA GACETA que se requieren cambios radicales. "No podemos poner un freno de un día para el otro. Pero es lo que hace falta", dice. Junto al reto de aumentar al 30 % el porcentaje de zonas marinas protegidas, una demanda largamente reclamada por las organizaciones conservacionistas, otro desafío que se encuentra sobre la mesa en Lisboa es el reclamo por el fin de la pesca de arrastre.



"Es difícil predecir qué pasará con los ecosistemas y cuál será la reacción de la humanidad. Lo que sí se sabe es que nuestros nietos tendrán que ajustarse a un mundo distinto. Los eventos extremos, como las inundaciones y las sequías, aumentarán. Ni todas las ingenierías y tecnologías serán suficientes para mitigar el calentamiento en los próximos 100 años. No queda un solo ecosistema que no esté afectado por una elevada cantidad de dióxido de carbono", declara Austin.