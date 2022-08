River y Boca, unidos, piden cambiar el formato actual del torneo argentino: "No sirve"

El directivo de River Plate, inclusive, ratificó la cifra de participantes que había expresado su homólogo de Boca Juniors. "Cuesta creer que no se pueda confeccionar un torneo con partidos de ida y vuelta. No es casualidad que cualquier liga del mundo, sea o no un país desarrollado, tenga 20 o 22 equipos. Eso tiene que ver con la cantidad de semanas que hay en el año y cómo se puede jugar. Todo esto termina afectando al producto y también a los ingresos", agregó Brito.