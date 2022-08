Críticas porque Mansilla autorizó giros a Aguilares: “No guardan ni siquiera el decoro”

El ex concejal radical José Luis Avignone lanzó cuestionamientos contra el Poder Ejecutivo provincial por la distribución discrecional de aportes no reintegrables entre municipios que son administrados por el peronismo. “Yo no tiene el más mínimo pudor el gobierno de (Osvaldo) Jaldo en hacer pasar ‘como asistencia’ a los municipios de igual signo político la friolera cifra de $1.000 millones en detrimento de otros que no lo son”, lanzó.