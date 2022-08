Dirigentes de todo el país participaron del Primer Encuentro Patriótico Argentino

"En defensa de la vida"

Denuncian que no solo se ha legalizado y se fomenta "la aberración del aborto, sino que también se discrimina y persigue a quien no lo aprueba o rechaza practicarlo"; también señalan que no hay "verdadero interés por la salud física y espiritual de nuestros jóvenes” como lo demuestra “el sostenido avance del narcotráfico, principalmente en los barrios más humildes", lo que "constituye una seria amenaza al destino nacional".