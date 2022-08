Chats, propiedades y el testamento de Lázaro Báez: la dura acusación del fiscal contra Cristina

Cristina Kirchner, Lázaro Báez y una decena de ex funcionarios del área de obras públicas durante la gestión "K" están acusados de haber direccionado proyectos millonarios en favor del empresario vinculado al kirchnerismo. Entre los imputados están el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y el ex secretario de Obras Públicas, el tucumano José López.