La polémica frase de Zambrano tras la sanción por la pelea con Benedetto

“No ha sido nada grave, solo fue una hinchazón”, comentó Zambrano sobre como le quedó el rostro, en exclusiva con el medio peruano Trome, luego de entrenar con Boca este miércoles. “Fue un guantazo, no me lo esperaba... Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el camarín, él me pidió disculpas. Yo me contuve”, explicó sobre los detalles de la trifulca con su compañero.