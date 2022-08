Según Yanotti, es “holgado” el límite de 400 kWh

En diálogo con radio La Red, el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, precisó que el nuevo esquema estará vigente desde septiembre y afirmó que las tarifas “serán las mismas, pero algunas contarán con menos subsidios. “Esto afecta a una gran minoría de usuarios”, enfatizó el letrado tucumano y sostuvo que la gran mayoría de los usuarios registrados en el RASE declararon tener ingresos bajos y medios. “Los de bajos ingresos no tienen modificaciones y los de nivel medio tampoco percibirán diferencias si no exceden los límites porque también mantienen los subsidios”, enfatizó el funcionario. En relación a esto, Yanotti puntualizó que el tope de 400 kWh se estableció por mes y calificó como “holgado” al consumo fijado. “Se busca el ahorro del recurso y que no se consuma energía que no satisfaga ninguna necesidad. El promedio nacional está en 250 kWh por eso entendemos que es amplia”, remarcó.