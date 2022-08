Rodolfo Bebán: sus últimos años en un geriátrico y la historia de un amor inolvidable

Poco se sabía acerca de la salud de Rodolfo Bebán. En 2019, el actor Jorge Martínez contó cómo lo vio durante una salida a cena. "Pusimos un biombo porque Rodolfo no quería que lo vieran. Ya no estaba bien. Ahora (por el 2019) ya no quiere salir, es más, a veces lo llamo y ni me contesta. Me da mucha pena verlo así”.