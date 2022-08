Regional de rugby: al ritmo del “Verdinegro”

No obstante, el “Verdinegro” se hizo dueño de la primera parte, sin llegar a ser demoledor, pero con la efectividad suficiente como para aprovechar las ocasiones en que pudo quebrar la dura defensa de los del ex aeropuerto. A puro empuje llegó el try de Mariano Carranza, y ya cerca del final de la primera etapa, la conquista de Nicolás Calleri estiró la ventaja del local a una significativa distancia de 14 puntos (20-6). Hasta entonces, lo de Los Tarcos se había reducido a tratar de encontrarle la vuelta al planteo de Tucumán Rugby y sumar con los envíos de José Chico hacia la hache.