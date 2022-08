La fortaleza defensiva, una de las claves del plantel “Decano”

“Estoy orgulloso de formar parte de este grupo. Creo que eso es lo que nos caracteriza. Se vio a varios chicos que jugaron, y no lo venían haciendo, cumplir. Me pongo contento por ellos y eso es lo que rescato del grupo. Me encanta formar parte”, dijo Capasso, que había anotado para la victoria 1-0 ante el “Fortín”. “Es importante mantener el arco en cero para saber que durante los 90 minutos tenemos la chance de ganar el partido”, agregó.